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В Ленобласти 17-летняя девушка "выставила на продажу младенца" ради рекламы тортов

Загадочная публикация была размещена в разделе "Животные", а мальчика можно было "купить" всего за десять тысяч рублей.

13 декабря, 13:22

Фото © Pexels

Девушка из города Тосно Ленинградской области решила раскрутить свой мини-бизнес по производству тортов и выложила в Интернет объявление о продаже младенца. Оригинальным "маркетинговым ходом" предпринимательницы заинтересовались правоохранители, сообщает 47news.

Фото © 47news

Фото © 47news

Заметила объявление жительница Выборгского района Петербурга и обратилась в полицию. Загадочная публикация с фото грудного ребёнка была размещена в разделе "Животные", а мальчика предлагалось "купить" всего за десять тысяч рублей.

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Правоохранители быстро нашли автора объявления. Им оказалась 17-летняя девушка, зарегистрированная в районе Купчино, а фактически проживающая в городе Тосно. Она занимается выпечкой и продажей тортов и пирожных и для того, чтобы раскрутить свой мини-бизнес, решила выложить это странное объявление. Фото младенца она нашла в Сети. По задумке девушки, позвонившему по номеру телефона потенциальному покупателю ребёнка ответят, что малыша уже забрали, а взамен предложат купить торт. С находчивой дамой провели воспитательно-профилактическую беседу.

Ранее Лайф писал, что в России начался конкурсный отбор социальной рекламы для бесплатного размещения в Сети.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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