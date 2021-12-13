В Ленобласти 17-летняя девушка "выставила на продажу младенца" ради рекламы тортов

Заметила объявление жительница Выборгского района Петербурга и обратилась в полицию. Загадочная публикация с фото грудного ребёнка была размещена в разделе "Животные", а мальчика предлагалось "купить" всего за десять тысяч рублей.

Правоохранители быстро нашли автора объявления. Им оказалась 17-летняя девушка, зарегистрированная в районе Купчино, а фактически проживающая в городе Тосно. Она занимается выпечкой и продажей тортов и пирожных и для того, чтобы раскрутить свой мини-бизнес, решила выложить это странное объявление. Фото младенца она нашла в Сети. По задумке девушки, позвонившему по номеру телефона потенциальному покупателю ребёнка ответят, что малыша уже забрали, а взамен предложат купить торт. С находчивой дамой провели воспитательно-профилактическую беседу.