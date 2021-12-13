Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России

Голосование за кандидатуру на пост председателя было открытым. По его итогам большинство проголосовало за назначение Михалкова. В ответ режиссёр поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что в это время наше единство и возможность помочь друг другу нужно использовать, насколько это возможно.