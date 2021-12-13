Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России
Режиссёр поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что в это время наше единство и возможность помочь друг другу нужно использовать, насколько это возможно.
Никита Михалков. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Российский режиссёр Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов РФ по итогам голосования членов XI съезда организации.
Голосование за кандидатуру на пост председателя было открытым. По его итогам большинство проголосовало за назначение Михалкова. В ответ режиссёр поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что в это время наше единство и возможность помочь друг другу нужно использовать, насколько это возможно.
"Основную работу союза выполняет руководство союза по всем отраслям, потому что это профессионалы, это люди, которые знают нужды союза. Я всемерно готов их поддерживать и помогать", — отметил Михалков.
Ранее Никита Михалков объяснил, почему российские фильмы не получат "Оскар". Режиссёр является одним из немногих представителей РФ, чья картина удостаивалась данной награды.
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