Глава СПЧ Фадеев ответил на заявление режиссёра Сокурова о Северном Кавказе

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Валерий Фадеев прокомментировал высказывания режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе РФ. Правозащитник отметил, что лично не согласен с позицией кинематографиста, однако исключил применение к нему каких-либо правовых мер после дискуссии с главой государства Владимиром Путиным.

"Во время распада Советского Союза в конфликтах на территории Карабаха, Чечни, Приднестровья, Таджикистана погибло 300 тысяч человек. Он (Сокуров. — Прим. Лайфа) так легко говорит: "Давайте отпустим национальные республики". Уже попытались отпустить Чечню в 90-е. Это ещё сотни тысяч жертв? Вот что возмутило президента", — объяснил Фадеев в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом глава СПЧ подчеркнул, что перегибать палку в данной ситуации не следует, поскольку это была просто дискуссия. Призывать к применению правовых мер за высказывание мнения неправильно, заключил он.