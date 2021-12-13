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Глава СПЧ Фадеев ответил на заявление режиссёра Сокурова о Северном Кавказе

При распаде СССР пострадали сотни тысяч людей, напомнил правозащитник. При этом он отметил, что призывать к применению правовых мер за высказывание мнения неправильно.

13 декабря, 13:03
<p><em style="font-style: italic;">Валерий Фадеев</em> © ТАСС / Джапаридзе Михаил</p>

Валерий Фадеев © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Валерий Фадеев прокомментировал высказывания режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе РФ. Правозащитник отметил, что лично не согласен с позицией кинематографиста, однако исключил применение к нему каких-либо правовых мер после дискуссии с главой государства Владимиром Путиным.

"Во время распада Советского Союза в конфликтах на территории Карабаха, Чечни, Приднестровья, Таджикистана погибло 300 тысяч человек. Он (Сокуров. — Прим. Лайфа) так легко говорит: "Давайте отпустим национальные республики". Уже попытались отпустить Чечню в 90-е. Это ещё сотни тысяч жертв? Вот что возмутило президента", — объяснил Фадеев в эфире радио "Комсомольская правда".

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При этом глава СПЧ подчеркнул, что перегибать палку в данной ситуации не следует, поскольку это была просто дискуссия. Призывать к применению правовых мер за высказывание мнения неправильно, заключил он.

Ранее Лайф рассказывал, что член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о полемике между Владимиром Путиным и режиссёром Сокуровым об устройстве РФ. Сокуров высказал мнение, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Президент с этим мнением не согласился.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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