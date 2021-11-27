Пять советских фильмов, которые пользуются уважением у современных подростков

Любовь и голуби (1984)

Кадр из фильма "Любовь и голуби" © "Кинопоиск"

Фильм "Любовь и голуби", как и многие картины в этой подборке, разлетелся на крылатые фразы ещё до эры Интернета. Спустя 40 лет после премьеры легендарная сцена под кодовым названием "Людк, а Людк" завоёвывает TikTok. Пользователи буквально переснимают фильм, используя оригинальный звук кинокартины. Иногда получается вполне сносно. Но тиктокеры берут масштабом: всего снято около 1200 интерпретаций.

Служебный роман (1977)

Кадр из фильма "Служебный роман" © "Кинопоиск"

Фраза "Значит, хорошие сапоги, надо брать" из "Служебного романа" надолго закрепилась в сознании советского и сейчас уже, получается, постсоветского человека. Теперь все модницы "Тиктока" хвастаются своими ботинками под этот фрагмент рязановского шедевра. Тренд, нужно сказать, весьма популярный. За последние несколько месяцев пользователи сняли больше 15 тысяч роликов!

Сладкая женщина (1976)

Кадр из фильма "Сладкая женщина" © "Кинопоиск"

"Сладкая женщина" — далеко не самый популярный фильм в этой подборке, однако характерная главная героиня спустя десятилетия снова стала звездой. Теперь каждый, кто не очень любит сладкое, может записать своё видео под отрывок из фильма и обозначить свою позицию. Всего "любители селёдки" сняли почти 700 видео.

В моей смерти прошу винить Клаву К. (1979)

Кадр из фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К." © "Кинопоиск"

Клава Климова из фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К." поражала своей смелостью и открытостью девчонок как в Советском Союзе, так и в современной России. Её очаровательный диалог с мамой, чью роль на себя взяла ныне покойная Любовь Полищук, восхитил почти 40 тысяч пользователей! Все они снимают жизнеутверждающие видео, в которых они предлагают всем плюнуть на общественное мнение голосами актрис кинокартины.

Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © "Кинопоиск"