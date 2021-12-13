Балерина Мариинского театра рассказала о 20-летнем романе с Николаем Караченцовым
По её словам, артист не мог уйти из семьи из-за маленького сына, но при этом неоднократно возвращался к любовнице.
Народный артист РСФСР Николай Караченцов © ТАСС / Гутерман Михаил
Народный артист РСФСР Николай Караченцов с 1975 года был женат на актрисе Людмиле Поргиной, однако мало кто знает, что на протяжении 20 лет у актёра была любовница — балерина Елена Дмитриева. По крайней мере, именно так она рассказала телеведущему Андрею Малахову в программе "Прямой эфир".
Будучи 18-летней выпускницей Вагановского училища, Елена Дмитриева познакомилась с Караченцовым дома у балетмейстера Дмитрия Брянцева. По её словам, актёр попросил у неё телефон и уже через несколько часов пара гуляла по ночному Ленинграду. Скрывая отношения от супруги, Караченцов искал любую возможность вырваться в Северную столицу. Влюблённые катались на теплоходах по Неве, пили вино на берегу Финского залива и просто бродили по городу, вспоминает Дмитриева.
Однако долго так продолжаться не могло, однажды Елена поставила вопрос ребром. По её словам, тогда Николай Петрович ответил, что его сын ещё мал, а супруга приболела, поэтому пока не может уйти из семьи. Отношения продлились четыре года, после чего Дмитриева сама бросила Караченцова.
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Позже балерина вышла замуж за ведущего солиста Мариинского театра Андрея Яковлева, но после четырёхмесячных гастролей пара развелась. Через две недели объявился Караченцов — и всё якобы началось сначала. Спустя ещё три года Дмитриева вновь вышла замуж и даже забеременела, но брак вновь распался, а народный артист снова дал о себе знать.
"Он всё время звонил, приходил... И я не могла отказать. Как магия, как магнит. До сих пор я не нашла достойного мужчину, лучше, чем Караченцов", — призналась балерина.
По словам Дмитриевой, новость о страшной аварии, которая разделила жизнь актёра на "до" и "после", стала для неё настоящим ударом. А когда спустя 12 лет актёр скончался, женщина ещё долго не могла прийти в себя.
Напомним, Николай Караченцов попал в автомобильную аварию 28 февраля 2005 года, получив серьёзную черепно-мозговую травму. Врачи провели актёру операцию на головном мозге, после чего он 26 дней пролежал в коме. Караченцов показался на публике лишь спустя два года после ДТП и почти не разговаривал. Впоследствии артист проходил лечение в Израиле и Китае, однако 26 октября 2018-го скончался от образовавшейся у него годом ранее раковой опухоли.
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