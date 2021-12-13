Балерина Мариинского театра рассказала о 20-летнем романе с Николаем Караченцовым

Народный артист РСФСР Николай Караченцов с 1975 года был женат на актрисе Людмиле Поргиной, однако мало кто знает, что на протяжении 20 лет у актёра была любовница — балерина Елена Дмитриева. По крайней мере, именно так она рассказала телеведущему Андрею Малахову в программе "Прямой эфир".

Будучи 18-летней выпускницей Вагановского училища, Елена Дмитриева познакомилась с Караченцовым дома у балетмейстера Дмитрия Брянцева. По её словам, актёр попросил у неё телефон и уже через несколько часов пара гуляла по ночному Ленинграду. Скрывая отношения от супруги, Караченцов искал любую возможность вырваться в Северную столицу. Влюблённые катались на теплоходах по Неве, пили вино на берегу Финского залива и просто бродили по городу, вспоминает Дмитриева.

Однако долго так продолжаться не могло, однажды Елена поставила вопрос ребром. По её словам, тогда Николай Петрович ответил, что его сын ещё мал, а супруга приболела, поэтому пока не может уйти из семьи. Отношения продлились четыре года, после чего Дмитриева сама бросила Караченцова.

Позже балерина вышла замуж за ведущего солиста Мариинского театра Андрея Яковлева, но после четырёхмесячных гастролей пара развелась. Через две недели объявился Караченцов — и всё якобы началось сначала. Спустя ещё три года Дмитриева вновь вышла замуж и даже забеременела, но брак вновь распался, а народный артист снова дал о себе знать.

"Он всё время звонил, приходил... И я не могла отказать. Как магия, как магнит. До сих пор я не нашла достойного мужчину, лучше, чем Караченцов", — призналась балерина.

По словам Дмитриевой, новость о страшной аварии, которая разделила жизнь актёра на "до" и "после", стала для неё настоящим ударом. А когда спустя 12 лет актёр скончался, женщина ещё долго не могла прийти в себя.