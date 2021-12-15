Греф: Слухи о возможном "вторжении" России на Украину похожи на пиар-войну

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что слухи о возможном "вторжении" России на Украину выглядят как большая пиар-война. Он отметил, что такая кампания со стороны США вызывает удивление.

"Вы знаете, могу только сказать, как это видится из России. Серьёзность российского вторжения на Украину видна только из Соединённых Штатов Америки. Из России она не видна, не чувствуется, и мы всё это не рассматриваем как серьёзный риск. Я бы сказал, мы видим это как большую пиар-войну", — отметил Греф.

Глава Сбера не считает, что в нашем регионе может произойти что-то серьёзное. Финансист при этом не взялся судить о том, что стоит за этой последовательной пиар-кампанией со стороны США, но подчеркнул, что "точно не реальное положение дел". Он обратил внимание на то, что в России не чувствуют никакой напряжённости и не видят каких-то серьёзных обострений по данному вопросу.