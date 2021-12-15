Греф: Слухи о возможном "вторжении" России на Украину похожи на пиар-войну
При этом он отметил, что в нашей стране нет никакой напряжённости, а серьёзность "нападения" на Незалежную видна только из Вашингтона.
Герман Греф. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что слухи о возможном "вторжении" России на Украину выглядят как большая пиар-война. Он отметил, что такая кампания со стороны США вызывает удивление.
"Вы знаете, могу только сказать, как это видится из России. Серьёзность российского вторжения на Украину видна только из Соединённых Штатов Америки. Из России она не видна, не чувствуется, и мы всё это не рассматриваем как серьёзный риск. Я бы сказал, мы видим это как большую пиар-войну", — отметил Греф.
Глава Сбера не считает, что в нашем регионе может произойти что-то серьёзное. Финансист при этом не взялся судить о том, что стоит за этой последовательной пиар-кампанией со стороны США, но подчеркнул, что "точно не реальное положение дел". Он обратил внимание на то, что в России не чувствуют никакой напряжённости и не видят каких-то серьёзных обострений по данному вопросу.
Ранее Джонсон пригрозил России серьёзными санкциями в случае "вторжения" на Украину. По словам премьер-министра, нападение на территорию другого суверенного государства будет катастрофой не только для Москвы, но и для Киева и всего мира.
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