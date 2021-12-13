Боррель предупредил Россию о "высокой цене" за любую агрессию в адрес Украины

Главы стран Евросоюза на саммите, который пройдёт 16 декабря, собираются обсудить ответные меры, которые могут быть предприняты совместно с США в случае "агрессии России" в адрес Украины. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Все министры были ясны в том, что любая агрессия против Украины приведёт к политическим последствиям и высокой экономической цене для РФ. Эта тема остаётся важной в нашей повестке и будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг", — сказал глава европейской дипломатии журналистам по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Боррель выразил надежду, что ситуация вокруг Украины в скором времени наладится. Он также добавил, что политика ЕС, в частности, нацелена на "сдерживание агрессии против Киева".