Все негосударственные школы Подмосковья проверят после взрыва в монастыре

Прокуратура выяснит, как обеспечивается охрана негосударственных школ в Московской области, на фоне взрыва в православной гимназии при серпуховском монастыре. Об этом сообщила представитель прокуратуры региона Наталия Григорьева.

"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина организованы проверочные мероприятия всех негосударственных образовательных организаций Подмосковья. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима", — сообщила Григорьева.