Все негосударственные школы Подмосковья проверят после взрыва в монастыре
В частности, ведомство оценит организацию охраны и безопасности в учреждениях.
Прокуратура Московской области. Фото © odin.ru
Прокуратура выяснит, как обеспечивается охрана негосударственных школ в Московской области, на фоне взрыва в православной гимназии при серпуховском монастыре. Об этом сообщила представитель прокуратуры региона Наталия Григорьева.
"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина организованы проверочные мероприятия всех негосударственных образовательных организаций Подмосковья. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима", — сообщила Григорьева.
Также проверка коснётся подготовленности сотрудников учреждений к внештатным ситуациям. По результатам проверки ведомство вынесет соответствующие решения.
Напомним, утром 13 декабря в приходской школе при серпуховском монастыре прогремел взрыв. По предварительной версии, один из выпускников учреждения пронёс внутрь здания взрывное устройство. Пострадало 13 человек, все они госпитализированы. Также сообщалось, что подозреваемый страдал онкологией, сидел на антидепрессантах и имел нарушения психики. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
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