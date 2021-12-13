Путин заявил Джонсону о военном "освоении" Украины странами НАТО
Он указал главе британского кабмина на необходимость незамедлительного начала переговоров с альянсом.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обратил его внимание на активное военное "освоение" Украины странами НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин во время беседы с Джонсоном привёл конкретные примеры попыток Киева сорвать Минские соглашения и указал, что Украина целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.
"Подчёркнуто, что всё это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создаёт прямую угрозу безопасности России", — сказал президент РФ.
Путин также сообщил британскому премьеру о необходимости незамедлительного начала переговоров для выработки чётких договорённостей, которые исключат любое дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на Восток.
Комментариев: 0