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Путин заявил Джонсону о военном "освоении" Украины странами НАТО

Он указал главе британского кабмина на необходимость незамедлительного начала переговоров с альянсом.

13 декабря, 16:43

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обратил его внимание на активное военное "освоение" Украины странами НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин во время беседы с Джонсоном привёл конкретные примеры попыток Киева сорвать Минские соглашения и указал, что Украина целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

"Подчёркнуто, что всё это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создаёт прямую угрозу безопасности России", сказал президент РФ.

Путин также сообщил британскому премьеру о необходимости незамедлительного начала переговоров для выработки чётких договорённостей, которые исключат любое дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на Восток.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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