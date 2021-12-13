Путин указал Джонсону на важность договорённостей, исключающих расширение НАТО на восток
Он отметил, что активное "освоение" территории Украины странами альянса создаёт прямую угрозу безопасности России.
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Россия представит свои проекты договорённостей, которые исключают продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других сопредельных с РФ странах вооружений альянса. Об этом по итогам разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили в пресс-службе Кремля.
"Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", — говорится в сообщении.
Как уточняется, российская сторона представит проекты соответствующих документов.
Ранее Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО. По его словам, альянс остаётся верным своему слову, данному в 2008 году, и по-прежнему открыт для Киева и Тбилиси.
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