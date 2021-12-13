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Путин указал Джонсону на важность договорённостей, исключающих расширение НАТО на восток

Он отметил, что активное "освоение" территории Украины странами альянса создаёт прямую угрозу безопасности России.

13 декабря, 16:41
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Россия представит свои проекты договорённостей, которые исключают продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других сопредельных с РФ странах вооружений альянса. Об этом по итогам разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", — говорится в сообщении.

Как уточняется, российская сторона представит проекты соответствующих документов.

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Ранее Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО. По его словам, альянс остаётся верным своему слову, данному в 2008 году, и по-прежнему открыт для Киева и Тбилиси.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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