Путин указал Джонсону на важность договорённостей, исключающих расширение НАТО на восток

Россия представит свои проекты договорённостей, которые исключают продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других сопредельных с РФ странах вооружений альянса. Об этом по итогам разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили в пресс-службе Кремля.

"Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", — говорится в сообщении.

Как уточняется, российская сторона представит проекты соответствующих документов.