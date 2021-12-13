Очевидец рассказал, как заклинившая дверь в молельню спасла детей при взрыве в Серпухове
В результате пострадало 13 человек. Сам виновник произошедшего тоже госпитализирован.
Очевидец взрыва в Серпухове / LIFE
Очевидец рассказал, как заклинившая дверь спасла учеников православной школы © LIFE
С территории серпуховского монастыря рано утром донёсся сильный хлопок, когда 18-летний выпускник православной гимназии Владислав С. привёл в действие СВУ. Соседи подумали, что это упали сосульки с карниза крыши, но уже через несколько минут раздался вой сирен и пронеслись машины спецслужб, рассказал проживающий рядом очевидец трагедии Лайфу.
Мужчина поспешил к монастырю, на случай если понадобится помощь. По дороге он встретил бабушку с мальчиком. Тот был в приходской школе, когда прогремел взрыв, и испытал сильное потрясение. Бабушка, по словам очевидца, рассказала, что жертв могло быть гораздо больше. Но от такого исхода уберегла заклинившая дверь.
"Ранено было бы, возможно, больше детей, если бы не заклинило дверь в молельню. Бабушка как-то акцентированно сказала, что детей собирают на молебен, видимо, ведут, и куда-то в помещение заклинило дверь. И туда не прошло больше детей, или же само устройство не было пронесено", — сказал собеседник Лайфа.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. В результате взрыва пострадало 13 человек.
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