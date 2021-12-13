Очевидец рассказал, как заклинившая дверь в молельню спасла детей при взрыве в Серпухове

Очевидец рассказал, как заклинившая дверь спасла учеников православной школы © LIFE

С территории серпуховского монастыря рано утром донёсся сильный хлопок, когда 18-летний выпускник православной гимназии Владислав С. привёл в действие СВУ. Соседи подумали, что это упали сосульки с карниза крыши, но уже через несколько минут раздался вой сирен и пронеслись машины спецслужб, рассказал проживающий рядом очевидец трагедии Лайфу.

Мужчина поспешил к монастырю, на случай если понадобится помощь. По дороге он встретил бабушку с мальчиком. Тот был в приходской школе, когда прогремел взрыв, и испытал сильное потрясение. Бабушка, по словам очевидца, рассказала, что жертв могло быть гораздо больше. Но от такого исхода уберегла заклинившая дверь.