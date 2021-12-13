Бастрыкин поручил передать дело о взрыве в серпуховском монастыре в центральный аппарат СК
Подозреваемым по нему является бывший ученик церковно-приходской школы, он в больнице.
Место взрыва © СКР
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело о покушении на убийство в серпуховском монастыре для тщательного расследования в Главное следственное управление ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 223.1 УК РФ (покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ) было возбуждено следственными органами ГСУ СК России по Московской области", — говорится в сообщении.
Эксперты продолжают работать на месте происшествия. Следователи устанавливают мотивы и причины преступления. Помимо этого, будут проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая для оценки состояния здоровья подозреваемого.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.
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