Бастрыкин поручил передать дело о взрыве в серпуховском монастыре в центральный аппарат СК

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело о покушении на убийство в серпуховском монастыре для тщательного расследования в Главное следственное управление ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 223.1 УК РФ (покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ) было возбуждено следственными органами ГСУ СК России по Московской области", — говорится в сообщении.