Суд в Москве приговорил соучастников убийства Япончика к 15 и 16 годам тюрьмы
Весной этого года ещё одному участнику расправы назначили 14 лет колонии строгого режима.
Вячеслав Иваньков. © ТАСС / Юрий Машков
Суд в Москве вынес приговор двум обвиняемым в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Согласно постановлению, фигуранты проведут за решёткой 15 и 16 лет соответственно.
"Суд назначил наказание Муртази Шадании в виде 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, второму обвиняемому — Джамбулу Джанашии — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима также с ограничением свободы на один год", — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Напомним, Вячеслав Иваньков был застрелен 28 июля 2009 года. Отмечалось, что основным мотивом этого, вероятнее всего, стала личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между авторитетами длился с 80-х годов прошлого века. Тогда они оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.
Комментариев: 0