Суд в Москве приговорил соучастников убийства Япончика к 15 и 16 годам тюрьмы

Суд в Москве вынес приговор двум обвиняемым в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Согласно постановлению, фигуранты проведут за решёткой 15 и 16 лет соответственно.

"Суд назначил наказание Муртази Шадании в виде 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, второму обвиняемому — Джамбулу Джанашии — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима также с ограничением свободы на один год", — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.