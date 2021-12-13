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Суд в Москве приговорил соучастников убийства Япончика к 15 и 16 годам тюрьмы

Весной этого года ещё одному участнику расправы назначили 14 лет колонии строгого режима.

13 декабря, 13:29
<p>Вячеслав Иваньков. © ТАСС / Юрий Машков</p>

Вячеслав Иваньков. © ТАСС / Юрий Машков

Суд в Москве вынес приговор двум обвиняемым в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Согласно постановлению, фигуранты проведут за решёткой 15 и 16 лет соответственно.

"Суд назначил наказание Муртази Шадании в виде 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, второму обвиняемому — Джамбулу Джанашии — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима также с ограничением свободы на один год", — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В Москве суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам тюрьмы

В Москве суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам тюрьмы

Напомним, Вячеслав Иваньков был застрелен 28 июля 2009 года. Отмечалось, что основным мотивом этого, вероятнее всего, стала личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между авторитетами длился с 80-х годов прошлого века. Тогда они оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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