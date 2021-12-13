Небензя: Проект Совбеза ООН по климату и безопасности неприемлем для России

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает неприемлемым проект резолюции Нигера и Ирландии по климату и безопасности. Москва наложила на этот проект вето. Против также выступила Индия, Китай воздержался, а остальные члены СБ ООН голосовали за.

По словам дипломата, принятие резолюции могло бы стать миной замедленного действия — это позволило бы включать в повестку заседаний СБ ООН любую страну, которая кому-то покажется неугодной. И, по его мнению, повод найти будет достаточно легко, ведь проблемы из-за климата ощущаются по всему миру. При этом Небензя подчеркнул, что реальные природные исследования являются всё же прерогативой учёных.

"Поручать политическим сотрудникам наспех делать некие выводы, которые приведут к вмешательству во внутренние дела, проще, чем укреплять систему мониторинга и раннего реагирования на стихийные бедствия в развивающихся странах без политической подоплёки", — добавил он.