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"Русский медведь" точит когти": National Interest счёл оправданными опасения России об угрозе вторжения НАТО

В издании отметили, что модернизацию армии РФ следует рассматривать не в разрезе наступательных возможностей, а больше как сдерживающий фактор.

15 декабря, 15:53
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/soldiersmediacenter/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The U.S. Army</a></p>

Фото © Flickr / The U.S. Army

Обозреватель американского издания National Interest Питер Сучиу заявил, что опасения России по поводу вторжения НАТО имеют основания. Он пояснил в статье "Опасения сбываются: правда ли, что НАТО планирует напасть на Россию?", что об этом свидетельствует несколько очевидных фактов (даже несмотря на то, что Москва является обладателем крупнейшего ядерного арсенала, как и США).

По мнению Сучиу, большинству жителей США мысль об агрессии НАТО кажется выдумкой, но в Москве не зря готовятся к такому сценарию. Он напомнил, что за последние несколько веков западные страны неоднократно совершали попытки завладеть российскими землями. Так, США вторглись на территорию страны в 1918 году во время Гражданской войны и приняли участие в боях против большевистских сил. Также Сучиу напомнил, что спустя всего пару десятилетий нацистская Германия развязала против СССР кровопролитный конфликт с огромным количеством погибших.

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По мнению колумниста, по окончании холодной войны и после распада СССР Россия стала уязвимее, так как многие из её бывших сателлитов коммунистической эпохи (Польша, Венгрия и Румыния, а также Чехия и Словакия) вошли в НАТО. Поэтому, как отметил обозреватель, модернизацию Российской армии следует рассматривать не в разрезе наступательных возможностей, а больше как сдерживающий фактор и гарантию того, что Москва не получит очередное вторжение Запада.

"Неудивительно, что "русский медведь" точит когти: модернизирует военно-морской флот, проводит регулярные учения и разрабатывает новые вооружения — от танка Т-14 "Армата" до гиперзвуковых и подводных ракет", — заключил аналитик.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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