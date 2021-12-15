Обозреватель американского издания National Interest Питер Сучиу заявил, что опасения России по поводу вторжения НАТО имеют основания. Он пояснил в статье "Опасения сбываются: правда ли, что НАТО планирует напасть на Россию?", что об этом свидетельствует несколько очевидных фактов (даже несмотря на то, что Москва является обладателем крупнейшего ядерного арсенала, как и США).

По мнению Сучиу, большинству жителей США мысль об агрессии НАТО кажется выдумкой, но в Москве не зря готовятся к такому сценарию. Он напомнил, что за последние несколько веков западные страны неоднократно совершали попытки завладеть российскими землями. Так, США вторглись на территорию страны в 1918 году во время Гражданской войны и приняли участие в боях против большевистских сил. Также Сучиу напомнил, что спустя всего пару десятилетий нацистская Германия развязала против СССР кровопролитный конфликт с огромным количеством погибших.

По мнению колумниста, по окончании холодной войны и после распада СССР Россия стала уязвимее, так как многие из её бывших сателлитов коммунистической эпохи (Польша, Венгрия и Румыния, а также Чехия и Словакия) вошли в НАТО. Поэтому, как отметил обозреватель, модернизацию Российской армии следует рассматривать не в разрезе наступательных возможностей, а больше как сдерживающий фактор и гарантию того, что Москва не получит очередное вторжение Запада.

"Неудивительно, что "русский медведь" точит когти: модернизирует военно-морской флот, проводит регулярные учения и разрабатывает новые вооружения — от танка Т-14 "Армата" до гиперзвуковых и подводных ракет", — заключил аналитик.