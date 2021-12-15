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Сбившему насмерть дочь экс-министра Татарстана москвичу дали 10,5 года колонии

Правоохранители установили, что в момент смертельного наезда мужчина был в состоянии опьянения.

15 декабря, 15:40
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<p>Алсу Фардиева © VK / Алсу Фардиева</p>

Алсу Фардиева © VK / Алсу Фардиева

Данила Хренов, который в июле этого года за рулём BMW без номеров сбил на пешеходном переходе на Мосфильмовской улице 30-летнюю дочь экс-министра Татарстана Алсу Фардиеву, получил десять с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщила Прокуратура Москвы.

"К десяти годам и шести месяцам лишения свободы приговорён Данила Хренов по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, по приговору осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Как уже сообщал Лайф, Хренов 5 июля 2021 года на BMW без номеров сбил Алсу, которая ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора. Девушка скончалась на месте.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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