Сбившему насмерть дочь экс-министра Татарстана москвичу дали 10,5 года колонии
Правоохранители установили, что в момент смертельного наезда мужчина был в состоянии опьянения.
Алсу Фардиева © VK / Алсу Фардиева
Данила Хренов, который в июле этого года за рулём BMW без номеров сбил на пешеходном переходе на Мосфильмовской улице 30-летнюю дочь экс-министра Татарстана Алсу Фардиеву, получил десять с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщила Прокуратура Москвы.
"К десяти годам и шести месяцам лишения свободы приговорён Данила Хренов по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, по приговору осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.
Как уже сообщал Лайф, Хренов 5 июля 2021 года на BMW без номеров сбил Алсу, которая ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора. Девушка скончалась на месте.
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