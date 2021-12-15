Баскетболистка из США Кэндис Паркер объявила о беременности своей русской жены

Олимпийская чемпионка по баскетболу из США Кэндис Паркер выложила фото своей беременной русской жены Анны Петраковой в Instagram и подписала: "Мы всегда мечтали о своей семье. Не верится, что теперь у нас будет ребёнок!"

Американка также поздравила возлюбленную с годовщиной свадьбы и призналась, что её дочь, которую Паркер родила в предыдущем браке с баскетболистом Шелденом Уильямсом, с радостью станет старшей сестрой малыша. Женщины официально оформили свои отношения в 2019 году. Обе они спортсменки. Анна Петракова до отъезда в США состояла в курской баскетбольной команде "Динамо".