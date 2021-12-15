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Баскетболистка из США Кэндис Паркер объявила о беременности своей русской жены

Женщины зарегистрировали свои отношения в 2019 году в США. И теперь россиянка демонстрирует округлившийся животик.

15 декабря, 16:05
<p><em style="font-style: italic;">Кэндис Паркер / Анна Петракова</em> © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/candaceparker/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">candaceparker</a></p>

Кэндис Паркер / Анна Петракова © Instagram/candaceparker

Олимпийская чемпионка по баскетболу из США Кэндис Паркер выложила фото своей беременной русской жены Анны Петраковой в Instagram и подписала: "Мы всегда мечтали о своей семье. Не верится, что теперь у нас будет ребёнок!"

Американка также поздравила возлюбленную с годовщиной свадьбы и призналась, что её дочь, которую Паркер родила в предыдущем браке с баскетболистом Шелденом Уильямсом, с радостью станет старшей сестрой малыша. Женщины официально оформили свои отношения в 2019 году. Обе они спортсменки. Анна Петракова до отъезда в США состояла в курской баскетбольной команде "Динамо".

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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