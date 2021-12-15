Баскетболистка из США Кэндис Паркер объявила о беременности своей русской жены
Женщины зарегистрировали свои отношения в 2019 году в США. И теперь россиянка демонстрирует округлившийся животик.
Кэндис Паркер / Анна Петракова © Instagram/candaceparker
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США Кэндис Паркер выложила фото своей беременной русской жены Анны Петраковой в Instagram и подписала: "Мы всегда мечтали о своей семье. Не верится, что теперь у нас будет ребёнок!"
Американка также поздравила возлюбленную с годовщиной свадьбы и призналась, что её дочь, которую Паркер родила в предыдущем браке с баскетболистом Шелденом Уильямсом, с радостью станет старшей сестрой малыша. Женщины официально оформили свои отношения в 2019 году. Обе они спортсменки. Анна Петракова до отъезда в США состояла в курской баскетбольной команде "Динамо".
Ранее Лайф писал о том, что писательница Джоан Роулинг получает угрозы, вплоть до убийства, от защитников трансгендеров. Но британка не намерена отступать от своей позиции и уверена, что концепция гендерной идентичности ущербна. Она также рассказала, что к ней обращаются и другие защитники традиционных ценностей, которые подвергаются агрессивным нападкам от "прогрессивных" представителей общества.
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