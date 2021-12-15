Рустам Солнцев назвал проблемы Лепса с "неалкоголем" причиной его развода

Российский певец Григорий Лепс, как и другие звёзды российского шоу-бизнеса, уже давно "не в форме" и испытывает проблемы не с алкоголем, а с чем-то другим. Таким мнением поделился с Лайфом шоумен и бывшая звезда "Дома-2" Рустам Солнцев.

"Я думаю, что артист давно не в форме. Они все не в форме, просто кто-то начинает уже ползать, как Лепс, я так понимаю — уже "ползёт". Как [Дима] Билан. Они уже упали. Во всех смыслах этого слова. Они не могут это уже скрывать", — заявил он.