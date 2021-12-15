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Рустам Солнцев назвал проблемы Лепса с "неалкоголем" причиной его развода

Шоумен добавил, что уважает музыканта как личность и в целом певца любят все, так как он "классный и порядочный мужик".

15 декабря, 16:09
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3820697658059733&set=pb.100003586089767.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рустам Солнцев</a></p>

Фото © Facebook / Рустам Солнцев

Российский певец Григорий Лепс, как и другие звёзды российского шоу-бизнеса, уже давно "не в форме" и испытывает проблемы не с алкоголем, а с чем-то другим. Таким мнением поделился с Лайфом шоумен и бывшая звезда "Дома-2" Рустам Солнцев.

"Я думаю, что артист давно не в форме. Они все не в форме, просто кто-то начинает уже ползать, как Лепс, я так понимаю — уже "ползёт". Как [Дима] Билан. Они уже упали. Во всех смыслах этого слова. Они не могут это уже скрывать", заявил он.

По словам Солнцева, речь идёт не о спиртном и у Лепса с алкоголем нет никаких проблем, а вот с чем-то другим, "неалкоголем", есть. Собеседник Лайфа припомнил и давнюю знакомую по "Дому-2" Ольгу Бузову, которая тоже, по его словам, "оказалась под капельницей из-за проблем с неалкоголем". При этом Солнцев добавил, что уважает Лепса как личность, а певца любят все, так как он "классный и порядочный мужик". Но уход от Лепса супруги шоумен связывает именно с той проблемой и уверен, что все это понимают.

Жена Григория Лепса подала на развод, но вскоре заявление исчезло

Жена Григория Лепса подала на развод, но вскоре заявление исчезло

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Григория Лепса и о том, что ему потребовалась помощь психиатра. По данным журналистов, помимо психологических проблем врачи подозревают у музыканта гипертонический криз. Позднее на слухи о госпитализации ответил директор Лепса. Собеседник Лайфа подчеркнул, что у артиста нет никаких проблем, а появившуюся информацию назвал глупостями.

Григорий Лепс госпитализирован и находится на грани после того, как жена подала на развод

Григорий Лепс госпитализирован и находится на грани после того, как жена подала на развод

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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