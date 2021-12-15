Три знака зодиака, которым стоит признать, что они не слишком умные

Есть люди, у которых всё отлично складывается благодаря удаче или выдающимся умственным способностям. Но есть и такие, которым не хватает сил и смекалки, чтобы выбраться из сложной ситуации. Астрологи проанализировали и выбрали три самых недалёких знака зодиака, которым не справиться в одиночку.

Близнецы

Близнецам в плане сообразительности приходится хуже всего. Они не могут остановиться на одном варианте и постоянно спорят даже сами с собой. Им тяжело отказываться от каких-либо хотелок, даже если они противоречат логике, а бурные эмоции только ухудшают положение дел и контроль над собой.

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Телец

Глупость Тельцов заключается в том, что они упрямы и якобы самодостаточны, а потому любые советы воспринимают в штыки — даже если они очень дельные. Рождённые под этим знаком идут напролом, совершая ошибки, а после жалуются и просят помощи. И повторяются эти ситуации из раза в раз, Телец не наступает на грабли — он на них танцует.

Скорпион