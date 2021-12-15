Три знака зодиака, которым стоит признать, что они не слишком умные
И не сказать что они глупые, просто таким беднягам постоянно чего-то не хватает.
Есть люди, у которых всё отлично складывается благодаря удаче или выдающимся умственным способностям. Но есть и такие, которым не хватает сил и смекалки, чтобы выбраться из сложной ситуации. Астрологи проанализировали и выбрали три самых недалёких знака зодиака, которым не справиться в одиночку.
Близнецы
Близнецам в плане сообразительности приходится хуже всего. Они не могут остановиться на одном варианте и постоянно спорят даже сами с собой. Им тяжело отказываться от каких-либо хотелок, даже если они противоречат логике, а бурные эмоции только ухудшают положение дел и контроль над собой.
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Телец
Глупость Тельцов заключается в том, что они упрямы и якобы самодостаточны, а потому любые советы воспринимают в штыки — даже если они очень дельные. Рождённые под этим знаком идут напролом, совершая ошибки, а после жалуются и просят помощи. И повторяются эти ситуации из раза в раз, Телец не наступает на грабли — он на них танцует.
Скорпион
Скорпион является настоящим рабом своих эмоций. Если ему что-то нравится или не нравится, то контроль над действиями и поступками просто испаряется. В таком состоянии люди с этим знаком могут наломать много дров и лишь позже осознать свою ошибку, когда будет слишком поздно.
Комментариев: 7
Что самое интересное - одни близнецы и не довольны )))
Похоже близнецы еще и хвастливо-гордиливые))
Хм. Мне всегда казалось, что в рабстве у эмоций как раз таки рыбы. Скорпионам требуется довольно большой промежуток времени, чтобы раскачать ся до опасных амплитуд. К этому моменту, как правило, всё уже взвешено, обдумано и приговор, каким бы он ни был, обжалованию не подлежит. Рыбы же, поддаваясь эмоциям, не только вовлекают себя и окружающих в бессмысленные конфликты, но ещё и оправдываются эмоциональностью вместо того, чтобы признать свою ошибку. Самые упертые до пенных судороги требуют доказать им, что они не правы, чем разумеется способны вывести из себя вообще любой живой организм... Я думаю даже не живой способны. Я думаю, если очень огорченная рыба решит поорать на чьей-то могиле, то центробежная сила покойного подарит миру пару новых бозонов.