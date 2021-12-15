Вирусолог Чумаков привёл доводы в пользу искусственного происхождения "омикрона"

Член-корреспондент Российской академии наук и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии (ИМБ) РАН Пётр Чумаков допустил возможность искусственного происхождения омикрон-штамма коронавируса, но уточнил, что доказательствами не располагает. По его словам, в ситуации с появлением штамма существует много странностей.

"Самое непонятное — почему у него есть вставка из трёх аминокислот, которая характерна для сезонного коронавируса, который вызывает лёгкую простуду. Каким образом эта вставка туда попала, представить трудно. С другой стороны, наши технологии уже настолько развиты, что это можно было сделать искусственно", — сообщил вирусолог в беседе с "Газетой.ру".

Чумаков уверен, что, если бы люди захотели сделать просто вакцину с ослабленными свойствами, которая бы закончила эпидемию, её бы уже сделали. Именно поэтому он придерживается версии, что вирус может иметь искусственное происхождение.

"Но показывать на кого-то пальцем и говорить, что это точно так, будет равнозначно параноидальной подозрительности. Никто никого за руку не ловил", — добавил специалист.