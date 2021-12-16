Кокорин впервые попал в стартовый состав "Фиорентины"

Футбольный клуб "Фиорентина", за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, обыграл дома "Беневенто" и пробился в 1/8 финала Кубка Италии. Форвард впервые вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.

Матч состоялся во Флоренции и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Никола Миленкович (19-я минута) и Риккардо Соттиль (47), а у гостей отличился Габриэле Мончини (51).

Кокорин результативными действиями отметиться не смог. Он был заменён на 76-й минуте на лучшего бомбардира команды Душана Влаховича. За выход в 1/4 финала Кубка Италии "Фиорентина" поборется с "Наполи".