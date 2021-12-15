Классика в нашу пользу: Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче Кубка Первого канала
Уже завтра команда Алексея Жамнова вновь выйдет на столичный лёд и сыграет со шведами.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Сборная России по хоккею с победы стартовала на Кубке Первого канала, обыграв в Москве команду Канады — 4:3.
Счёт в самом начале встречи открыл Егор Корюшков. Больше до первого перерыва зрители забитых голов не увидели. Куда веселее пошла игра во второй трети встречи. Сначала Брэндон Гормли сравнял счёт, однако уже через 25 секунд Александр Елесин вывел наших вперёд. В конце периода Никита Нестеров довёл преимущество команды до двух шайб. Финальный отрезок начался очень резво: уже через 20 секунд Вадим Шипачёв поразил ворота канадцев, которые на мгновение остались пустыми. Однако Даниэль Одетт через пять минут отквитал одну шайбу. Тревожно стало за полторы минуты до конца, когда Эрик О'Делл сделал счёт 4:3. Впрочем, больше шайба в ворота команд не залетала.
Таким образом, команда Алексея Жамнова одержала первую победу на турнире. Впереди у "Красной машины" встреча со Швецией, которая состоится завтра.
Комментариев: 0