Счёт в самом начале встречи открыл Егор Корюшков. Больше до первого перерыва зрители забитых голов не увидели. Куда веселее пошла игра во второй трети встречи. Сначала Брэндон Гормли сравнял счёт, однако уже через 25 секунд Александр Елесин вывел наших вперёд. В конце периода Никита Нестеров довёл преимущество команды до двух шайб. Финальный отрезок начался очень резво: уже через 20 секунд Вадим Шипачёв поразил ворота канадцев, которые на мгновение остались пустыми. Однако Даниэль Одетт через пять минут отквитал одну шайбу. Тревожно стало за полторы минуты до конца, когда Эрик О'Делл сделал счёт 4:3. Впрочем, больше шайба в ворота команд не залетала.