НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названы члены жюри финального выпуска "Ледникового периода"

Как уточняется, кресла судей займут пять человек. При этом Татьяна Тарасова в их число в этот раз не вошла.

15 декабря, 17:51
<p>Кадр из видео © YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=1qcBy-_4TYE" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ледниковый период</a>"</p>

Кадр из видео © YouTube / "Ледниковый период"

Стали известны судьи финального выпуска шоу "Ледниковый период", который выходит на Первом канале. Об этом передаёт радио "Комсомольская правда".

"Я в невменяемом состоянии": Тарасова восхитилась новым номером Медведевой и Милохина на "Ледниковом периоде"

"Я в невменяемом состоянии": Тарасова восхитилась новым номером Медведевой и Милохина на "Ледниковом периоде"

Места в судейской коллегии заняли чемпионка Олимпиады в танцах на льду Татьяна Навка, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков и бронзовый и серебряный призёр Олимпийских игр Александр Жулин. Кроме того, вместо Татьяны Тарасовой зрители финального выпуска передачи увидят певца Филиппа Киркорова и телеведущую Аллу Михееву.

Ранее Лайф писал, что Милохин и Медведева завершили номер на проекте "Ледниковый период" долгим поцелуем. До этого фигуристка заявляла, что её с Даней связывают только дружеские отношения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1