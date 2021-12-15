Названы члены жюри финального выпуска "Ледникового периода"
Как уточняется, кресла судей займут пять человек. При этом Татьяна Тарасова в их число в этот раз не вошла.
Кадр из видео © YouTube / "Ледниковый период"
Стали известны судьи финального выпуска шоу "Ледниковый период", который выходит на Первом канале. Об этом передаёт радио "Комсомольская правда".
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Места в судейской коллегии заняли чемпионка Олимпиады в танцах на льду Татьяна Навка, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков и бронзовый и серебряный призёр Олимпийских игр Александр Жулин. Кроме того, вместо Татьяны Тарасовой зрители финального выпуска передачи увидят певца Филиппа Киркорова и телеведущую Аллу Михееву.
Ранее Лайф писал, что Милохин и Медведева завершили номер на проекте "Ледниковый период" долгим поцелуем. До этого фигуристка заявляла, что её с Даней связывают только дружеские отношения.
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