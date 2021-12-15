Африканец попытался попасть из России в Эстонию под полом автобуса, но был пойман

Выходец из Северной Африки хотел незаконно попасть в Эстонию, чтобы затем уехать в Германию. Однако спрятавшегося в технологической полости автобуса Санкт-Петербург – Таллин обнаружили пограничники. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Гражданин был выявлен 11 декабря в автомобильном пункте пропуска Ивангород в ходе совместного пограничного и таможенного контроля с применением технических средств таможенных органов в технологической полости рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Таллин, — говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчина признался, что хотел незаконно проникнуть в Эстонскую Республику, а затем и в Германию в поисках лучших условий жизни. В настоящее время он заключён под стражу. Также по данному факту возбуждено уголовное дело.