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Африканец попытался попасть из России в Эстонию под полом автобуса, но был пойман

Мужчину обнаружили во время осмотра транспортного средства в пункте пропуска "Ивангород".

15 декабря, 17:37
<p>Задержанный © Пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти</p>

Задержанный © Пресс-служба погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Выходец из Северной Африки хотел незаконно попасть в Эстонию, чтобы затем уехать в Германию. Однако спрятавшегося в технологической полости автобуса Санкт-Петербург – Таллин обнаружили пограничники. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Гражданин был выявлен 11 декабря в автомобильном пункте пропуска Ивангород в ходе совместного пограничного и таможенного контроля с применением технических средств таможенных органов в технологической полости рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Таллин, — говорится в сообщении.

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Как уточняется, мужчина признался, что хотел незаконно проникнуть в Эстонскую Республику, а затем и в Германию в поисках лучших условий жизни. В настоящее время он заключён под стражу. Также по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф писал, что китаянка спрыгнула с теплохода и вплавь пересекла границу ради работы в России. Нарушительницу задержали пограничники. Иностранка может загреметь в тюрьму на два года, дело направлено в суд.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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