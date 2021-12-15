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Кремль не получал жалобу от актёра Краско об уборке снега в Петербурге

Некоторые СМИ ранее писали, что артист просил о помощи в решении данного вопроса.

15 декабря, 17:28
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Администрация Президента России не получала обращения от актёра Ивана Краско с жалобой на качество уборки снега в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Не получено", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос РИА "Новости".

В некоторых СМИ ранее сообщалось, что якобы Краско в письме попросил Владимира Путина о помощи в решении вопроса с уборкой снега и льда в Северной столице.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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