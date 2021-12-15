Кремль не получал жалобу от актёра Краско об уборке снега в Петербурге

Администрация Президента России не получала обращения от актёра Ивана Краско с жалобой на качество уборки снега в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Не получено", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос РИА "Новости".