Кремль не получал жалобу от актёра Краско об уборке снега в Петербурге
Некоторые СМИ ранее писали, что артист просил о помощи в решении данного вопроса.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Администрация Президента России не получала обращения от актёра Ивана Краско с жалобой на качество уборки снега в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Не получено", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос РИА "Новости".
В некоторых СМИ ранее сообщалось, что якобы Краско в письме попросил Владимира Путина о помощи в решении вопроса с уборкой снега и льда в Северной столице.
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