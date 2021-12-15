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Суд арестовал техдиректора "СДС-Уголь" по делу о трагедии на "Листвяжной"

Ранее сегодня аналогичная мера пресечения была избрана в отношении Анатолия Лобанова, главного инженера шахты.

15 декабря, 17:03
<p>Шахта "Листвяжная" © <a href="https://42.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4625717#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Кемеровской области</a></p>

Шахта "Листвяжная" © ГУ МЧС по Кемеровской области

Техдиректора холдинга "СДС-Уголь" Антона Якутова арестовали по делу о гибели людей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней — до 25 января 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Кемеровский суд отправил под арест главного инженера "Листвяжной"

Кемеровский суд отправил под арест главного инженера "Листвяжной"

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. Ранее Лайф писал, что СК просит арестовать миллиардера Федяева, не признавшего вину по делу об аварии на "Листвяжной". Совладельцу и президенту холдинговой компании "Сибирский деловой союз" предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлёкшем тяжкие последствия.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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