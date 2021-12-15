Суд арестовал техдиректора "СДС-Уголь" по делу о трагедии на "Листвяжной"

Техдиректора холдинга "СДС-Уголь" Антона Якутова арестовали по делу о гибели людей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней — до 25 января 2022 года" , — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. Ранее Лайф писал, что СК просит арестовать миллиардера Федяева, не признавшего вину по делу об аварии на "Листвяжной". Совладельцу и президенту холдинговой компании "Сибирский деловой союз" предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлёкшем тяжкие последствия.