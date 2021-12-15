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Песков ответил на вопрос о дате следующих переговоров Путина и Байдена

Предыдущий разговор глав государств по видеосвязи состоялся 7 декабря, беседа продлилась два часа.

15 декабря, 16:41
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Предположительная дата следующих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Кремле не обсуждалась, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет", — сказал ТАСС представитель Кремля на вопрос, обсуждались ли возможные сроки новой беседы лидеров России и США.

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Байден ранее сегодня сообщил о намерении провести ещё один долгий разговор с Путиным, но детали раскрывать не стал.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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Комментариев: 1

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Елена Елисеевавчера в 09:34

Байден и члены нато с ЕС должны понять, что бы ситуация стабилизировалась нужно подумать о гарантиях которые они могут дать на счет не продвижения нато на восток.. тогда разговор получится

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