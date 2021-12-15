Песков ответил на вопрос о дате следующих переговоров Путина и Байдена

Предположительная дата следующих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Кремле не обсуждалась, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет", — сказал ТАСС представитель Кремля на вопрос, обсуждались ли возможные сроки новой беседы лидеров России и США.