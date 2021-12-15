Песков ответил на вопрос о дате следующих переговоров Путина и Байдена
Предыдущий разговор глав государств по видеосвязи состоялся 7 декабря, беседа продлилась два часа.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Предположительная дата следующих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Кремле не обсуждалась, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет", — сказал ТАСС представитель Кремля на вопрос, обсуждались ли возможные сроки новой беседы лидеров России и США.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Байден ранее сегодня сообщил о намерении провести ещё один долгий разговор с Путиным, но детали раскрывать не стал.
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Комментариев: 1
Байден и члены нато с ЕС должны понять, что бы ситуация стабилизировалась нужно подумать о гарантиях которые они могут дать на счет не продвижения нато на восток.. тогда разговор получится