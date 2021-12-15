"Газпром" заявил о выполнении всех обязательств по транзиту через Украину на 2021 год

В период с начала 2021 года по 15 декабря через Украину было транспортировано 40 миллиардов кубических метров российского газа. Из этого следует, что "Газпром" выполнил свои обязательства на текущий год в полном объёме, сообщил холдинг в своём телеграм-канале.

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через её территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объёму, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", — говорится в сообщении.

В "Газпроме" также отметили, что компания продолжает надёжно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину.