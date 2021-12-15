Два землетрясения за день произошли на озере Байкал, толчки ощутили в Иркутске

В нескольких районах Бурятии вечером 15 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой от двух до пяти баллов. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, жизнеобеспечение объектов не нарушено.

Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в Кабанском районе в 21:44 по местному времени. Эпицентр находился в районе акватории озера Байкал. Кроме того, по предварительной информации, толчки до двух баллов ощущались в Улан-Удэ, Джидинском, Закаменском, Селенгинском и Тункинском районах.

Землетрясение оказалось вторым за день. Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, утром сейсмособытие интенсивностью 5,6 балла произошло в 22 километрах от посёлка Танхой в 11:08. Кроме того, подземные толчки в четыре балла могли ощутить в посёлках Листвянка, Большое Голоустное, Большая Речка. В Иркутске землетрясение достигло трёх баллов, в Ангарске и Шелехове — двух-трёх баллов.