Pornhub подвёл итоги 2021 года и раскрыл самые популярные категории

Декабрь — время подводить итоги. Вот и Pornhub поделился самыми горячими трендами 2021 года. Из опубликованной сервисом статистики стало ясно, какие жанры порно любят в разных странах и кто из порноактёров пользуется наибольшей популярностью.

Так, самыми популярными категориями на Pornhub в уходящем году стали хентай, романтика и групповой секс. Самой просматриваемой категорией в России оказался всё тот же хентай, а заходят на сервис соотечественники в среднем на 8 минут, но, впрочем, есть и повод для гордости: российская порноактриса Ева Эльфи (Юлия Романова) заняла третье место в топе поисковых запросов среди всей международной порноарены, на первом месте среди всех стран разместилась Лана Роудс. По сравнению с остальным миром посетители из России на 171% больше смотрят видео с одними женщинами, на 123% чаще остальных просматривают хентай и на 102% больше — "ножницы". А вот на Украине по нраву приходится порно с милфами.







А ещё Россия стала 18-й из 20 стран мира по ежедневному трафику на Pornhub. На первом месте США, на 19-м и 20-м — Швеция и Чили. Как отмечает порносайт, во время трансляции Евровидения трафик из России упал на 4%.