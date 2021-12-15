Pornhub подвёл итоги 2021 года и раскрыл самые популярные категории
В нашей стране по-прежнему любят хентай, а на Украине неравнодушны к милфам.
Фото © Flickr / Gianluca Putortì Rizzo
Декабрь — время подводить итоги. Вот и Pornhub поделился самыми горячими трендами 2021 года. Из опубликованной сервисом статистики стало ясно, какие жанры порно любят в разных странах и кто из порноактёров пользуется наибольшей популярностью.
Так, самыми популярными категориями на Pornhub в уходящем году стали хентай, романтика и групповой секс. Самой просматриваемой категорией в России оказался всё тот же хентай, а заходят на сервис соотечественники в среднем на 8 минут, но, впрочем, есть и повод для гордости: российская порноактриса Ева Эльфи (Юлия Романова) заняла третье место в топе поисковых запросов среди всей международной порноарены, на первом месте среди всех стран разместилась Лана Роудс. По сравнению с остальным миром посетители из России на 171% больше смотрят видео с одними женщинами, на 123% чаще остальных просматривают хентай и на 102% больше — "ножницы". А вот на Украине по нраву приходится порно с милфами.
А ещё Россия стала 18-й из 20 стран мира по ежедневному трафику на Pornhub. На первом месте США, на 19-м и 20-м — Швеция и Чили. Как отмечает порносайт, во время трансляции Евровидения трафик из России упал на 4%.
Интересно, что женщины чаще мужчин смотрят порно на мобильных устройствах. Мужики предпочитают смотреть японское порно, тянки — лесбийское. Fortnite возглавила рейтинг часто запрашиваемых игр на порносайте, а Cyberpunk 2077 вошла в топ-20. Из игровых персонажей чаще всего ищут Лару Крофт, Диву из Overwatch и Супер Марио. А из фильмов — с участием Харли Квинн, "Чудо-женщину" и "Гарри Поттера".
Кстати, ранее Лайф рассказывал, через что пришлось пройти самой популярной актрисе PornHub, прежде чем найти мужа.
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