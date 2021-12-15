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США испытали противолодочное лазерное оружие в Аденском заливе

Залп был произведён по статичной надводной цели. Американские военные оценили учения на отлично.

15 декабря, 16:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США провели испытания своего нового оружия — противолодочного лазера. Условная цель противника была уничтожена, пишет агентство Associated Press. Отмечается, что лазерную систему можно применять для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые используют в Красном море йеменские хуситы.

"Корабль ВМС США Portland провёл тестовый выстрел из демонстрационной системы лазерного оружия по цели в Аденском заливе", — уточняет издание.

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Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у США нет надёжного щита против стран с ядерным оружием и тех государств, которые они пытались сделать изгоями.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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