США испытали противолодочное лазерное оружие в Аденском заливе

США провели испытания своего нового оружия — противолодочного лазера. Условная цель противника была уничтожена, пишет агентство Associated Press. Отмечается, что лазерную систему можно применять для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые используют в Красном море йеменские хуситы.

"Корабль ВМС США Portland провёл тестовый выстрел из демонстрационной системы лазерного оружия по цели в Аденском заливе", — уточняет издание.