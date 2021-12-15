Захарова анонсировала ответ Москвы на высылку российских дипломатов из Берлина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём телеграм-канале о том, что Москва не оставит без ответа высылку российских дипломатов из Берлина.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", — предупредила Захарова.

Напомним, сегодня в Германии суд вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Суд признал гражданина РФ виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. В России он подозревался в участии в международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и был объявлен в розыск. Кроме того, сообщалось, что Хангошвили был организатором взрывов в московском метро. После этого убийства Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников Посольства России в Берлине. Позже в Бундестаге назвали высылку сотрудников российского посольства фарсом, поскольку достоверных доказательств причастности России нет.