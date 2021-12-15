Реставратор обнаружила "розовое нечто" в рукаве платья дочки Александра III и попробовала на вкус

Удивительной находкой поделились сотрудники галереи костюма Эрмитажа во время реставрации платья великой княгини Ксении Александровны — дочери Александра III. Наряд цвета жёлтой глазури был пошит специально к известному костюмированному балу 1903 года, на котором блистала 28-летняя сестра будущего российского императора Николая II. Это платье из атласа с бархатным рисунком, прошитом золотой нитью, с богато украшенным жемчужным воротником.

В Эрмитаже рассказали о реставрации платья, созданного к известному костюмированному балу 1903 года для великой княгини Ксении Александровны © Instagram/ hermitage_museum

Предмет великокняжеского гардероба неплохо сохранился за 118 лет, время повредило вышивку лишь местами. Тем не менее, для художника-реставратора высшей категории Галины Фёдоровой нашлось немало работы, особенно когда обнаружила странный камешек в зашитом рукаве.

"Мы всегда просматриваемся всякие сладки, где скапливается пыль, перетёртые волокна, и когда я приводила в порядок платье, я подняла один рукав, а второй оказался зашит. Я сняла эту нитку, и мне на ладошку выпало нечто", — рассказывает реставратор.

По словам Фёдоровой, это было некое подобие камешка розоватое, неправильной формы, и почему-то, доверившись интуиции, сотрудница Эрмитажа решила лизнуть находку — и во рту тут же стало сладко.

"Это оказалась помадка начала XX века, надкушенная великой княгиней во время бала", — раскрывает интригу хранитель фонда костюма Отдела истории русской культуры Нина Тарасова.

Вероятно, Ксения Александровна спрятала конфетку в рукав, когда кавалер повёл на вальс. Сейчас сладкая находка тоже хранится в архивах Эрмитажа. Биологи не нашли на экспонате следов заражения или грибка, поэтому его решено было представить публике.