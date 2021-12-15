Кемеровский суд отправил под арест главного инженера "Листвяжной"

Суд города Кемерово отправил под арест Анатолия Лобанова, главного инженера шахты "Листвяжная", где в результате ЧП погибли 46 горняков и пять горноспасателей, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и одиннадцать дней — до 25 января 2022 года", — говорится в сообщении.