Кемеровский суд отправил под арест главного инженера "Листвяжной"
Анатолий Лобанов заключён под стражу на полтора месяца — до 25 января.
Анатолий Лобанов. Фото © ТАСС / Киселёв Максим
Суд города Кемерово отправил под арест Анатолия Лобанова, главного инженера шахты "Листвяжная", где в результате ЧП погибли 46 горняков и пять горноспасателей, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и одиннадцать дней — до 25 января 2022 года", — говорится в сообщении.
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Ранее Лайф писал, что СК просит арестовать миллиардера Федяева, не признавшего вину по делу об аварии на "Листвяжной". Совладельцу и президенту холдинговой компании "Сибирский деловой союз" предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлёкшем тяжкие последствия.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. На сегодняшний день тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
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