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Зеленский, Шольц и Макрон договорились о сотрудничестве в "нормандском формате"

Лидер Незалежной пояснил, что, в частности, они условились об открытии двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе.

15 декабря, 17:14
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-obgovoriv-z-federalnim-kanclerom-nimechc-72073" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках саммита "Восточное партнёрство" в Брюсселе. Стороны договорились продолжать активную работу в "нормандском формате", сообщается по итогам переговоров.

"Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в "нормандском формате" и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года", — говорится на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский отметил, что имеется в виду обеспечение соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения.

Макрон выступил за продолжение урегулирования ситуации в Донбассе в "нормандском формате"

Макрон выступил за продолжение урегулирования ситуации в Донбассе в "нормандском формате"

Ранее Макрон и Зеленский призвали вернуться к "нормандскому формату" переговоров. А также в ходе телефонного разговора французский лидер подтвердил свою приверженность сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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