Зеленский, Шольц и Макрон договорились о сотрудничестве в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках саммита "Восточное партнёрство" в Брюсселе. Стороны договорились продолжать активную работу в "нормандском формате", сообщается по итогам переговоров.

"Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в "нормандском формате" и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года", — говорится на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский отметил, что имеется в виду обеспечение соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения.