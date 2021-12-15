Зеленский, Шольц и Макрон договорились о сотрудничестве в "нормандском формате"
Лидер Незалежной пояснил, что, в частности, они условились об открытии двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках саммита "Восточное партнёрство" в Брюсселе. Стороны договорились продолжать активную работу в "нормандском формате", сообщается по итогам переговоров.
"Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в "нормандском формате" и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года", — говорится на официальном сайте украинского лидера.
Зеленский отметил, что имеется в виду обеспечение соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения.
Ранее Макрон и Зеленский призвали вернуться к "нормандскому формату" переговоров. А также в ходе телефонного разговора французский лидер подтвердил свою приверженность сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины.
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