Арестован владелец "Листвяжной" — миллиардер из списка Forbes Михаил Федяев
Ранее он отказался признать вину по делу об аварии, в результате которой погиб 51 человек.
Михаил Федяев © ТАСС / Максим Киселев
Основной собственник шахты "Листвяжная", председатель совета директоров компании "СДС-уголь" Михаил Федяев заключён под арест до 14 февраля. Решение принято на заседании Центрального районного суда Кемерова.
В отношении миллиардера из списка Forbes возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия". Ему грозит десять лет тюрьмы. Свою вину по делу об аварии, в результате которой погиб 51 человек, он не признал.
Геннадия Алексеева, генерального директора компании "СДС-Уголь", отправили в СИЗО до 25 января. Кроме того, были арестованы техдиректор холдинга "СДС-Уголь" Антон Якутов, а также главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. На сегодняшний день тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
Комментариев: 1
Вот это справедливо!!! Действительно справедливо,спасибо Бастрыкину и всему закону СКР который работает на благо России и Российского народа!