Арестован владелец "Листвяжной" — миллиардер из списка Forbes Михаил Федяев

В отношении миллиардера из списка Forbes возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия". Ему грозит десять лет тюрьмы. Свою вину по делу об аварии, в результате которой погиб 51 человек, он не признал.