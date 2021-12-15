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Арестован владелец "Листвяжной" — миллиардер из списка Forbes Михаил Федяев

Ранее он отказался признать вину по делу об аварии, в результате которой погиб 51 человек.

15 декабря, 17:49
<p>Михаил Федяев © ТАСС / Максим Киселев</p>

Михаил Федяев © ТАСС / Максим Киселев

Основной собственник шахты "Листвяжная", председатель совета директоров компании "СДС-уголь" Михаил Федяев заключён под арест до 14 февраля. Решение принято на заседании Центрального районного суда Кемерова.

В отношении миллиардера из списка Forbes возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия". Ему грозит десять лет тюрьмы. Свою вину по делу об аварии, в результате которой погиб 51 человек, он не признал.

Геннадия Алексеева, генерального директора компании "СДС-Уголь", отправили в СИЗО до 25 января. Кроме того, были арестованы техдиректор холдинга "СДС-Уголь" Антон Якутов, а также главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов.

Кемеровский суд отправил под арест главного инженера "Листвяжной"

Кемеровский суд отправил под арест главного инженера "Листвяжной"

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. На сегодняшний день тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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Комментариев: 1

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академия аграрии15 декабря, 18:04

Вот это справедливо!!! Действительно справедливо,спасибо Бастрыкину и всему закону СКР который работает на благо России и Российского народа!

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