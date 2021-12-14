Итальянский журналист Альберто Польвероси высказался против выхода российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина на поле в матче 1/16 финала Кубка Италии против "Беневенто". Об этом он заявил в эфире Lady Radio.

Встреча состоится в среду, 15 декабря. Ранее главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно не исключил, что во встрече с "Беневенто" даст отдохнуть лидерам. В частности, он допустил, что в атаке серба Душана Влаховича заменит Кокорин.

"Когда Кокорин выходит на поле, "Фиорентина" остаётся в меньшинстве. Если Влаховича не будет в составе на матче против "Беневенто", я не буду смотреть игру", — заявил Польвероси.