"С ним команда всегда в меньшинстве": Итальянский журналист высказался против выхода Кокорина на поле
Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно не исключает, что россиянин получит игровое время в матче Кубка Италии против "Беневенто".
Фото © ТАСС / Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press
Итальянский журналист Альберто Польвероси высказался против выхода российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина на поле в матче 1/16 финала Кубка Италии против "Беневенто". Об этом он заявил в эфире Lady Radio.
Встреча состоится в среду, 15 декабря. Ранее главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно не исключил, что во встрече с "Беневенто" даст отдохнуть лидерам. В частности, он допустил, что в атаке серба Душана Влаховича заменит Кокорин.
"Когда Кокорин выходит на поле, "Фиорентина" остаётся в меньшинстве. Если Влаховича не будет в составе на матче против "Беневенто", я не буду смотреть игру", — заявил Польвероси.
В январе 2021 года Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака". В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности в восьми матчах, не отметившись результативными действиями. При этом форвард ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.
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