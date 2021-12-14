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"С ним команда всегда в меньшинстве": Итальянский журналист высказался против выхода Кокорина на поле

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно не исключает, что россиянин получит игровое время в матче Кубка Италии против "Беневенто".

14 декабря, 13:45
<p>Фото © ТАСС / Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press

Итальянский журналист Альберто Польвероси высказался против выхода российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина на поле в матче 1/16 финала Кубка Италии против "Беневенто". Об этом он заявил в эфире Lady Radio.

Встреча состоится в среду, 15 декабря. Ранее главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно не исключил, что во встрече с "Беневенто" даст отдохнуть лидерам. В частности, он допустил, что в атаке серба Душана Влаховича заменит Кокорин.

"Когда Кокорин выходит на поле, "Фиорентина" остаётся в меньшинстве. Если Влаховича не будет в составе на матче против "Беневенто", я не буду смотреть игру", — заявил Польвероси.

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В январе 2021 года Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака". В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности в восьми матчах, не отметившись результативными действиями. При этом форвард ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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