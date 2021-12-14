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РФС не стал оценивать работу Карпина в сборной России

В марте национальная команда встретится с Польшей в стыках к ЧМ-2022.

14 декабря, 12:27

Фото © РФС

Технический комитет РФС не стал оценивать работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу. Об этом журналистам заявил помощник наставника Николай Писарев.

"Обсуждали игры всех сборных России за последние два-три месяца. Были высказаны и пожелания, и замечания. Но все желали успеха, помогали команде советами. Мы уже наметили план подготовки к стыкам, знаем планы и сроки подготовки клубов в зимнюю паузу. Уже обсудили с Карпиным, кто и где будет смотреть игры "сборников" зимой. Мы будем подстраиваться под команды. На заседании комитета все заслушали мои слова, но оценки не выносились, были лишь пожелания", — цитирует Писарева РИА "Новости".

Карпин провёл встречу с игроками сборной России

Карпин провёл встречу с игроками сборной России

Напомним, сборная России при Валерии Карпине провела семь матчей, в которых потерпела лишь одно поражение, и заняла второе место в отборе ЧМ-2022. Впереди у нашей команды стыковые матчи за право сыграть на мундиале. Первым соперником станет Польша. В случае победы сборная России встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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