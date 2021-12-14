РФС не стал оценивать работу Карпина в сборной России

"Обсуждали игры всех сборных России за последние два-три месяца. Были высказаны и пожелания, и замечания. Но все желали успеха, помогали команде советами. Мы уже наметили план подготовки к стыкам, знаем планы и сроки подготовки клубов в зимнюю паузу. Уже обсудили с Карпиным, кто и где будет смотреть игры "сборников" зимой. Мы будем подстраиваться под команды. На заседании комитета все заслушали мои слова, но оценки не выносились, были лишь пожелания", — цитирует Писарева РИА "Новости".