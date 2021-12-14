"Чемпионат мира легче": Туктамышева назвала самый сложный для себя турнир
24-летняя спортсменка сейчас имеет все шансы отобраться на первые в свои жизни Олимпийские игры.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью "Матч ТВ" назвала чемпионат России самым сложным для неё стартом с психологической точки зрения.
"Для меня это (чемпионат России. — Прим. Лайфа) самый психологически непростой старт. Гран-при, челленджеры, открытые прокаты — это всё намного легче. Да даже чемпионат мира легче, чем чемпионат России", — заявила Туктамышева.
Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. По его итогам тренерский штаб сформирует состав сборной на Олимпийские игры в Пекине.
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