Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью "Матч ТВ" назвала чемпионат России самым сложным для неё стартом с психологической точки зрения.

"Для меня это (чемпионат России. — Прим. Лайфа) самый психологически непростой старт. Гран-при, челленджеры, открытые прокаты — это всё намного легче. Да даже чемпионат мира легче, чем чемпионат России", — заявила Туктамышева.