Агуэро в среду даст пресс-конференцию, на которой может объявить о завершении карьеры
Ранее он был вынужден приостановить выступления из-за проблем с сердцем.
Фото © Miguel Ruiz / FC Barcelona
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро даст пресс-конференцию в среду, 15 декабря, на которой сделает официальное заявление, сообщает сайт каталонского клуба.
Вместе с ним на пресс-конференции будет присутствовать президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Мероприятие начнётся в 14:00 по московскому времени. По данным СМИ, на ней форвард может объявить о завершении своей карьеры.
Ранее Лайф сообщал, что Серхио Агуэро приостановил выступления из-за проблем с сердцем.
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