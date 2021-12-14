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Агуэро в среду даст пресс-конференцию, на которой может объявить о завершении карьеры

Ранее он был вынужден приостановить выступления из-за проблем с сердцем.

14 декабря, 10:44

Фото © Miguel Ruiz / FC Barcelona

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро даст пресс-конференцию в среду, 15 декабря, на которой сделает официальное заявление, сообщает сайт каталонского клуба.

Вместе с ним на пресс-конференции будет присутствовать президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Мероприятие начнётся в 14:00 по московскому времени. По данным СМИ, на ней форвард может объявить о завершении своей карьеры.

Футболист "Барселоны" Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Футболист "Барселоны" Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Ранее Лайф сообщал, что Серхио Агуэро приостановил выступления из-за проблем с сердцем.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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