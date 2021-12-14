Гусев пропустил тренировку сборной России по хоккею перед Кубком Первого канала
Кроме того, на лёд не вышли вратарь Александр Самонов и форвард Кирилл Семёнов.
Игрок СКА Никита Гусев. Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Нападающий СКА Никита Гусев пропустил тренировку сборной России по хоккею в преддверии старта Кубка Первого канала, который пройдёт в Москве на этой неделе. Об этом пишет Metaraitings.
Кроме того, на лёд вместе с национальной командой не вышли вратарь Александр Самонов и нападающий Кирилл Семёнов. По информации "Матч ТВ", Гусев пропустил занятие из-за простуды.
Добавим, что Кубок Первого Канала пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря. В первом матче "Красная машина" сразится со сборной Канады.
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