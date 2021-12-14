НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гусев пропустил тренировку сборной России по хоккею перед Кубком Первого канала

Кроме того, на лёд не вышли вратарь Александр Самонов и форвард Кирилл Семёнов.

14 декабря, 10:25

Игрок СКА Никита Гусев. Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Нападающий СКА Никита Гусев пропустил тренировку сборной России по хоккею в преддверии старта Кубка Первого канала, который пройдёт в Москве на этой неделе. Об этом пишет Metaraitings.

Кроме того, на лёд вместе с национальной командой не вышли вратарь Александр Самонов и нападающий Кирилл Семёнов. По информации "Матч ТВ", Гусев пропустил занятие из-за простуды.

"Новый Овечкин" в списке: Назван состав сборной России по хоккею на МЧМ-2022

"Новый Овечкин" в списке: Назван состав сборной России по хоккею на МЧМ-2022

Добавим, что Кубок Первого Канала пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря. В первом матче "Красная машина" сразится со сборной Канады.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1