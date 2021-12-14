Гусев пропустил тренировку сборной России по хоккею перед Кубком Первого канала

Нападающий СКА Никита Гусев пропустил тренировку сборной России по хоккею в преддверии старта Кубка Первого канала, который пройдёт в Москве на этой неделе. Об этом пишет Metaraitings.

Кроме того, на лёд вместе с национальной командой не вышли вратарь Александр Самонов и нападающий Кирилл Семёнов. По информации "Матч ТВ", Гусев пропустил занятие из-за простуды.