"Это должно было произойти намного раньше": Пиняев прокомментировал свой первый гол в РПЛ
В минувшем туре он сумел поразить ворота казанского "Рубина", принеся победу своей команде.
Фото © ФК "Крылья Советов"
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями после первого забитого в РПЛ гола.
"Но я рад, что удалось забить, считаю, что это должно было произойти намного раньше. Рад, что у нас так много болельщиков. Рад, что мы можем разделить радость победы в последнем матче вместе с ними", — заявил Пиняев.
Напомним, 17-летний Сергей Пиняев забил свой первый гол в РПЛ в последнем матче против казанского "Рубина". Благодаря этому самарцы одержали победу со счётом 2:0 и завершили первую часть сезона на восьмом месте.
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