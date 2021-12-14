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"Это должно было произойти намного раньше": Пиняев прокомментировал свой первый гол в РПЛ

В минувшем туре он сумел поразить ворота казанского "Рубина", принеся победу своей команде.

14 декабря, 10:13

Фото © ФК "Крылья Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями после первого забитого в РПЛ гола.

"Но я рад, что удалось забить, считаю, что это должно было произойти намного раньше. Рад, что у нас так много болельщиков. Рад, что мы можем разделить радость победы в последнем матче вместе с ними", — заявил Пиняев.

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Напомним, 17-летний Сергей Пиняев забил свой первый гол в РПЛ в последнем матче против казанского "Рубина". Благодаря этому самарцы одержали победу со счётом 2:0 и завершили первую часть сезона на восьмом месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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