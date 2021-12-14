Федерация хоккея России (ФХР) огласила состав сборной страны на молодёжный чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Состав сборной России на МЧМ-2022: Вратари : Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов ("Локомотив"), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов ("Локомотив"), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС). Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Никита Новиков ("Динамо" Москва), Егор Савиков ("Спартак"), Кирилл Стеклов ("Витязь")

Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Никита Новиков ("Динамо" Москва), Егор Савиков ("Спартак"), Кирилл Стеклов ("Витязь") Нападающие: Иван Дидковский ("Динамо" Москва), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Иван Зинченко ("Витязь"), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба — "Спартак"), Семён Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин ("Салават Юлаев"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Данила Юров ("Металлург" Мг)

"Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас по нескольким позициям были серьёзные дебаты. Поговорили индивидуально со всеми ребятами, которые покидают сбор. Поблагодарили всех, к их работе претензий нет", — отметил главный тренер команды Сергей Зубов.