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"Новый Овечкин" в списке: Назван состав сборной России по хоккею на МЧМ-2022

Турнир состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января. На групповом этапе наша команда встретится со Швецией, Швейцарией, Словакией и США.

14 декабря, 09:26

Фото © ФХР

Федерация хоккея России (ФХР) огласила состав сборной страны на молодёжный чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Состав сборной России на МЧМ-2022:

  • Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов ("Локомотив"), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).
  • Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Никита Новиков ("Динамо" Москва), Егор Савиков ("Спартак"), Кирилл Стеклов ("Витязь")
  • Нападающие: Иван Дидковский ("Динамо" Москва), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Иван Зинченко ("Витязь"), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба — "Спартак"), Семён Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин ("Салават Юлаев"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Данила Юров ("Металлург" Мг)
Знарок будет работать на тренерской лавке сборной России на молодёжном чемпионате мира

Знарок будет работать на тренерской лавке сборной России на молодёжном чемпионате мира

"Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас по нескольким позициям были серьёзные дебаты. Поговорили индивидуально со всеми ребятами, которые покидают сбор. Поблагодарили всех, к их работе претензий нет", — отметил главный тренер команды Сергей Зубов.

Уже 15 декабря национальная команда транзитом через Хельсинки полетит в Эдмонтон. Через четыре дня россияне проведут товарищеский матч против Германии, а 22 декабря — против сборной Канады. Встречи группового этапа — против Швеции, Швейцарии, Словакии и США — наша команда проведёт в Ред-Дире.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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