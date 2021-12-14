"Новый Овечкин" в списке: Назван состав сборной России по хоккею на МЧМ-2022
Турнир состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января. На групповом этапе наша команда встретится со Швецией, Швейцарией, Словакией и США.
Фото © ФХР
Федерация хоккея России (ФХР) огласила состав сборной страны на молодёжный чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.
Состав сборной России на МЧМ-2022:
- Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов ("Локомотив"), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).
- Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Никита Новиков ("Динамо" Москва), Егор Савиков ("Спартак"), Кирилл Стеклов ("Витязь")
- Нападающие: Иван Дидковский ("Динамо" Москва), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Иван Зинченко ("Витязь"), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба — "Спартак"), Семён Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин ("Салават Юлаев"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Данила Юров ("Металлург" Мг)
"Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас по нескольким позициям были серьёзные дебаты. Поговорили индивидуально со всеми ребятами, которые покидают сбор. Поблагодарили всех, к их работе претензий нет", — отметил главный тренер команды Сергей Зубов.
Уже 15 декабря национальная команда транзитом через Хельсинки полетит в Эдмонтон. Через четыре дня россияне проведут товарищеский матч против Германии, а 22 декабря — против сборной Канады. Встречи группового этапа — против Швеции, Швейцарии, Словакии и США — наша команда проведёт в Ред-Дире.
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