Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал о своём увольнении из столичного клуба.

Он назвал нормальной ситуацию, при которой в клубе появился немец Ральф Рангник и его команда. При этом, когда Николич продлевал контракт с командой, перед ним ставились одни цели, а с приходом Рангника речь пошла совсем о иных, признаётся специалист. Николич назвал "Локомотив" своим домом и заметил, что познакомился в России с целым рядом хороших людей.

"Новая стратегия мне не очень была понятна. Я говорил об этом с Ральфом Рангником. Везде, где я работал, меня интересовал результат. И такая цель была у меня, когда я подписывал новое соглашение. Я им желаю успехов. Они как минимум должны остаться там, где "Локомотив" был", — заявил Николич.