"Новая стратегия мне не была понятна": Николич рассказал о своём увольнении из "Локомотива"
Специалист покинул стан железнодорожников после не самой удачной серии матчей. Его место занял немец Маркус Гисдоль.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал о своём увольнении из столичного клуба.
Он назвал нормальной ситуацию, при которой в клубе появился немец Ральф Рангник и его команда. При этом, когда Николич продлевал контракт с командой, перед ним ставились одни цели, а с приходом Рангника речь пошла совсем о иных, признаётся специалист. Николич назвал "Локомотив" своим домом и заметил, что познакомился в России с целым рядом хороших людей.
"Новая стратегия мне не очень была понятна. Я говорил об этом с Ральфом Рангником. Везде, где я работал, меня интересовал результат. И такая цель была у меня, когда я подписывал новое соглашение. Я им желаю успехов. Они как минимум должны остаться там, где "Локомотив" был", — заявил Николич.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России. Вместо него был назначен немец Маркус Гисдоль.
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