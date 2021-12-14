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"Новая стратегия мне не была понятна": Николич рассказал о своём увольнении из "Локомотива"

Специалист покинул стан железнодорожников после не самой удачной серии матчей. Его место занял немец Маркус Гисдоль.

14 декабря, 09:11
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал о своём увольнении из столичного клуба.

Он назвал нормальной ситуацию, при которой в клубе появился немец Ральф Рангник и его команда. При этом, когда Николич продлевал контракт с командой, перед ним ставились одни цели, а с приходом Рангника речь пошла совсем о иных, признаётся специалист. Николич назвал "Локомотив" своим домом и заметил, что познакомился в России с целым рядом хороших людей.

"Новая стратегия мне не очень была понятна. Я говорил об этом с Ральфом Рангником. Везде, где я работал, меня интересовал результат. И такая цель была у меня, когда я подписывал новое соглашение. Я им желаю успехов. Они как минимум должны остаться там, где "Локомотив" был", — заявил Николич.

"Пусть это останется между нами": В "Локомотиве" рассказали о расставании с Николичем

"Пусть это останется между нами": В "Локомотиве" рассказали о расставании с Николичем

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России. Вместо него был назначен немец Маркус Гисдоль.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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