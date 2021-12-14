Жирков заявил, что готов закончить карьеру в ближайшее время

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что готов завершить карьеру в ближайшее время, если ему не поступит предложение о трудоустройстве. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Могу в РПЛ, могу ещё где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придётся завершить карьеру. Пока предложений не было", — заявил Жирков.