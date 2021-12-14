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Жирков заявил, что готов закончить карьеру в ближайшее время

Последним клубом игрока был питерский "Зенит", контракт с которым у него закончился летом этого года.

14 декабря, 07:38

© РФС / Михаил Шапаев

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что готов завершить карьеру в ближайшее время, если ему не поступит предложение о трудоустройстве. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Могу в РПЛ, могу ещё где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придётся завершить карьеру. Пока предложений не было", — заявил Жирков.

Оставшийся без клуба Жирков может перейти в "Уфу"

Оставшийся без клуба Жирков может перейти в "Уфу"

Напомним, что раньше Жирков выступал за "Зенит", однако летом текущего года стал свободным агентом. С недавних пор он является игроком любительской команды "Аминьево", которая выступает в Юго-Западной ЛФЛ Москвы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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