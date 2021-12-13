Грустное прощание Витории: "Сочи" разгромил "Спартак" в матче РПЛ с двумя удалениями
По информации СМИ, этот матч — последний для Руя Витории во главе "Спартака". В ближайшее время его может сменить итальянец Паоло Ваноли.
Руй Витория. Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде проиграл "Сочи" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу со счётом 0:3. Встреча прошла на стадионе "Фишт". Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
Хозяева забили один гол до перерыва и ещё два — во втором тайме. В первой половине встречи с пенальти отличился Кристиан Нобоа. В концовке игры ворота соперников поразили Ивелин Попов и Артур Юсупов, забивший с 11-метровой отметки.
Селихов не взял пенальти. Да, такое тоже случается 🤷♂️ pic.twitter.com/jkhF48k9l6— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 13, 2021
Половину второго тайма красно-белые играли в большинстве. На 66-й минуте прямую красную карточку получил Нобоа, сзади шипами наступивший на голеностоп Квинси Промесу. В добавленное время составы уровнялись после удаления спартаковского защитника Максимилиано Кофрие.
"Сочи" набрал 31 очко, поднявшись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Его опережают только петербургский "Зенит" (38 баллов) и московское "Динамо" (36). "Спартак" с 23 очками — на девятой позиции.
Матч "Сочи" – "Спартак" стал последним в РПЛ перед зимним перерывом. Первенство возобновится в конце февраля 2022 года.
Напомним, по информации ряда СМИ, на заседании совета директоров "Спартака", которое пройдёт 14–15 декабря, будет принято решение об отставке португальца Руя Витории с поста главного тренера команды. Скорее всего, его сменит итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее помогавший Антонио Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере".
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 18-й тур
"Сочи" – "Спартак" — 3:0
Гол: Нобоа, с пенальти 28' (1:0), Попов 89' (2:0), Юсупов, с пенальти 90+7' (3:0)
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