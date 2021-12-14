Реванш за финал Олимпиады не удался: Женская сборная России по гандболу уступила Франции на чемпионате мира
Таким образом, подопечные Людмилы Бодниевой заняли второе место в группе и в четвертьфинале турнира сразятся с норвежками.
Женская сборная России по гандболу © ТАСС / Валерий Шарифулин
Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в матче группового раунда чемпионата мира, проходящего в Испании.
Встреча группы I завершилась со счётом 33:28 (17:12) в пользу француженок. Самыми результативными в составе нашей сборной стали Юлия Манагарова (5 мячей) и Карина Сабирова (4).
Сборная России, имея в активе три победы, одну ничью и одно поражение, заняла второе место в группе. Таким образом, подопечные Людмилы Бодниевой в четвертьфинале чемпионата мира встретятся с победителем группы II — командой Норвегии. Матч состоится 15 декабря.
Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Россиянки на мировом первенстве 2019 года заняли третье место, а на олимпийском турнире в Токио завоевали серебряные медали, уступив в финале той же сборной Франции.
Ранее стало известно, что Россия впервые в истории получила право проведения женского чемпионата Европы по гандболу. Матчи турнира пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года на "ВТБ-арене" в Москве, а также на "Сибур-арене" и во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.
Лента новостей
Опубликовано видео с моментом избиения и расстрела охранников в ночном клубе в Курске
сегодня в 21:59
Президент Финляндии Ниинистё обсудил с Байденом Украину и анонсировал разговор с Путиным
сегодня в 21:40
Захарова выразила соболезнования Евросоюзу из-за "успехов" в ситуации с мигрантами
сегодня в 21:25
Комментариев: 0