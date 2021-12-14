НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Реванш за финал Олимпиады не удался: Женская сборная России по гандболу уступила Франции на чемпионате мира

Таким образом, подопечные Людмилы Бодниевой заняли второе место в группе и в четвертьфинале турнира сразятся с норвежками.

13 декабря, 22:04
<p>Женская сборная России по гандболу © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Женская сборная России по гандболу © ТАСС / Валерий Шарифулин

Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в матче группового раунда чемпионата мира, проходящего в Испании.

Встреча группы I завершилась со счётом 33:28 (17:12) в пользу француженок. Самыми результативными в составе нашей сборной стали Юлия Манагарова (5 мячей) и Карина Сабирова (4).

Женская сборная России по гандболу победила Черногорию на чемпионате мира

Женская сборная России по гандболу победила Черногорию на чемпионате мира

Сборная России, имея в активе три победы, одну ничью и одно поражение, заняла второе место в группе. Таким образом, подопечные Людмилы Бодниевой в четвертьфинале чемпионата мира встретятся с победителем группы II — командой Норвегии. Матч состоится 15 декабря.

Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Россиянки на мировом первенстве 2019 года заняли третье место, а на олимпийском турнире в Токио завоевали серебряные медали, уступив в финале той же сборной Франции.

Сборная России по гандболу заняла первое место в группе на предварительном этапе ЧМ

Сборная России по гандболу заняла первое место в группе на предварительном этапе ЧМ

Ранее стало известно, что Россия впервые в истории получила право проведения женского чемпионата Европы по гандболу. Матчи турнира пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года на "ВТБ-арене" в Москве, а также на "Сибур-арене" и во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1