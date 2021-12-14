Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в матче группового раунда чемпионата мира, проходящего в Испании.

Встреча группы I завершилась со счётом 33:28 (17:12) в пользу француженок. Самыми результативными в составе нашей сборной стали Юлия Манагарова (5 мячей) и Карина Сабирова (4).

Сборная России, имея в активе три победы, одну ничью и одно поражение, заняла второе место в группе. Таким образом, подопечные Людмилы Бодниевой в четвертьфинале чемпионата мира встретятся с победителем группы II — командой Норвегии. Матч состоится 15 декабря.

Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Россиянки на мировом первенстве 2019 года заняли третье место, а на олимпийском турнире в Токио завоевали серебряные медали, уступив в финале той же сборной Франции.