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Президент Финляндии Ниинистё обсудил с Байденом Украину и анонсировал разговор с Путиным

Финский и американский лидеры посчитали важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряжённой ситуации.

13 декабря, 21:40
<p>Президент Финляндии Саули Ниинистё. © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев</p>

Президент Финляндии Саули Ниинистё. © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщает канцелярия финского лидера.

"Основной темой беседы [с Байденом] была вызывающая беспокойство ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряжённой ситуации", — говорится в сообщении.

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В канцелярии Ниинистё добавили, что на 14 декабря запланирован его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер обсудил тему Украины с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В частности, Путин заявил о военном "освоении" Незалежной странами НАТО и указал Джонсону на важность договорённостей, исключающих расширение альянса на восток.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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