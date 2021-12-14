Президент Финляндии Ниинистё обсудил с Байденом Украину и анонсировал разговор с Путиным
Финский и американский лидеры посчитали важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряжённой ситуации.
Президент Финляндии Саули Ниинистё. © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев
Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщает канцелярия финского лидера.
"Основной темой беседы [с Байденом] была вызывающая беспокойство ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряжённой ситуации", — говорится в сообщении.
В канцелярии Ниинистё добавили, что на 14 декабря запланирован его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее российский лидер обсудил тему Украины с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В частности, Путин заявил о военном "освоении" Незалежной странами НАТО и указал Джонсону на важность договорённостей, исключающих расширение альянса на восток.
Комментариев: 0