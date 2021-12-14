Президент Финляндии Ниинистё обсудил с Байденом Украину и анонсировал разговор с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщает канцелярия финского лидера.

"Основной темой беседы [с Байденом] была вызывающая беспокойство ситуация на границах Украины. Президенты посчитали важным взаимодействовать, чтобы найти дипломатический выход из напряжённой ситуации", — говорится в сообщении.