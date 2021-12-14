НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова выразила соболезнования Евросоюзу из-за "успехов" в ситуации с мигрантами

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель похвалился тем, что ЕС смог остановить поток беженцев из Белоруссии.

13 декабря, 21:25

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о главном успехе европейской дипломатии в 2021 году. По его мнению, это остановка потока мигрантов из Белоруссии.

"Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Тело ещё одного погибшего беженца нашли на польской стороне границы

Тело ещё одного погибшего беженца нашли на польской стороне границы

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели попасть в Евросоюз, но им преградили путь польские пограничники. Минобороны республики привело армию в полную боеготовность и стянуло к границе несколько тысяч солдат. С начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Белоруссией погибло девять беженцев. Большинство мигрантов в настоящее время находятся в белорусском логистическом центре Брузги. Недавно они устроили там стихийный митинг и призвали пустить их в Европу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1