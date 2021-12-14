Захарова выразила соболезнования Евросоюзу из-за "успехов" в ситуации с мигрантами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о главном успехе европейской дипломатии в 2021 году. По его мнению, это остановка потока мигрантов из Белоруссии.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели попасть в Евросоюз, но им преградили путь польские пограничники. Минобороны республики привело армию в полную боеготовность и стянуло к границе несколько тысяч солдат. С начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Белоруссией погибло девять беженцев. Большинство мигрантов в настоящее время находятся в белорусском логистическом центре Брузги. Недавно они устроили там стихийный митинг и призвали пустить их в Европу.