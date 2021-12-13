Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобилях из-за сильного снегопада

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рекомендует жителям столицы отказаться от поездок на автомобиле во вторник, 14 декабря. Всему виной сильный снегопад.

"В Москве идёт сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, будет до утра. На дорогах большое количество снега, что сильно будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения", — говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве призвали граждан для поездок по городу в течение дня, а также в утренние и вечерние часы пик пользоваться общественным транспортом. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. В Дептрансе подчеркнули, что общественный транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.